MARINO A RFV: "BIJOL L'IDEALE IN VIOLA. LOVRIC UN TUTTOCAMPISTA. PALLADINO GRANDISSIMA SCELTA"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Da Jaka Bijol a Sandi Lovric, fino a Lorenzo Lucca - passato ultimamente in secondo piano, specie dopo l'arrivo di Moise Kean -. Sono diversi i giocatori dell'Udinese che sta seguendo la Fiorentina. I primi due sono talenti che, se sono approdati a Udine, è per merito di Pierpaolo Marino, direttore sportivo che non necessita di presentazioni e che sta aspettando una chiamata dopo l'ultima esperienza proprio in Friuli. Radio FirenzeViola ha contatto allora l'ex ds di Napoli e Atalanta - tra le altre - proprio per esaminare i profili accostati alla Fiorentina: "Bijol l'abbiamo preso sotto la mia gestione come centrocampista che si era trasformato in Turchia da difensore centrale - spiega Marino -. È un calciatore moderno, ha una serietà incredibile, è un leader difensivo con le qualità del centrocampista in uscita, ma anche le qualità del difendente. Davvero un grande giocatore: qualcuno tra i grandi se lo vorrà accaparrare e mi dispiace per l'Udinese se lo dovesse perdere. Ma è nella filosofia del club non trattenere i giocatori di questo livello. Io stimo tantissimo Bijol e lo vedrei in qualsiasi squadra italiana che lotta per la Champions, mi auguro che non vada all'estero"

Lo vede un giocatore pronto già adesso al grande salto? E magari a Firenze?

"La Fiorentina sarebbe l'ideale. È una società che sta operando bene sul mercato, Bijol rinforzerebbe un reparto che con l'uscita di Milenkovic va rafforzato".

Nel frattempo è arrivato anche Pongracic.

"Certo, è un ottimo acquisto. Ma l'arrivo di Bijol, avendo una stagione ricca di impegni, la Fiorentina rinforzerebbe eccome il reparto".

Mentre è un nome più vicino ai viola Sandi Lovric. Anch'esso portato da lei a Udine. Ce lo vedrebbe a Firenze?

"Assolutamente sì. Bijol e Lovric sono i miei "ragazzi prediletti", quelli della mia gestione. Ma non solo perché sono grandissimi giocatori, ma perché sono grandi uomini, seri. Lovric è un centrocampista che ha tutto, il cosiddetto tuttocampista. Può fare la mezzala, il regista, l'incursore. È da grande squadra".

Quindi in viola con Palladino potrebbe ricoprire più ruoli.

"Sarebbe un giocatore che Palladino - che per me è stata una grandissima scelta della Fiorentina, molto bravo Pradè a prenderlo - potrebbe usare sia da incursore dietro la punta che da centrocampista puro nei quattro".

Infine Lorenzo Lucca. Non è della sua gestione, ma lo vede pronto all'approdo in una big?

"Gli farebbe bene un altro anno all'Udinese. Perché là ha dimostrato le sua qualità solo in parte, evidenziando delle caratteristiche che ancora vanno migliorate. Per questo un altro anno a Udine potrebbe dirci veramente le sue potenzialità. Seguendo l'Udinese, ha dimostrato di avere alti e bassi. Deve migliorare nel fraseggio e spalle alla porta, ma è molto forte nel gioco aereo".