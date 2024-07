SIND. MUGNANO DI NAPOLI A RFV: "Qua si tifa il club di Palladino. Viola l'ambiente giusto. Comprerò diversi giocatori suoi al fantacalcio"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il sindaco di Mugnano di Napoli - paese natale di Raffaele Palladino - Luigi Sarnataro, nel corso di "C'è polemica" su Radio FirenzeViola, ha parlato dell'attuale allenatore della Fiorentina, a cui è tuttora legato viste le origini: “Siamo molto felici e orgogliosi di Raffaele. Firenze è un salto di qualità, i mugnanesi ora hanno come seconda squadra quella in cui lavora Raffaele, per cui, in questo momento, la Fiorentina”.

Eppure il vostro paese ha avuto tanti personaggi legati al calcio.

“Sì, come Giulio Migliaccio. Ma Raffaele è il più popolare. L’abbiamo insignito anni fa del premio “Personaggio dell’anno”. È apprezzato e amato, purtroppo non vive bene il territorio, torna solo ogni tanto”.

Cosa ne pensa di questo approdo alla Fiorentina?

“Per me è nell’ambiente giusto. Credo nelle progressioni graduali: Raffaele non era pronto per un top club europeo, ma adesso è la persona giusta per la Fiorentina. Mangia pane a tattica da quando era piccolo, come si fa qua. Lui ha mantenuto questa passione, qua tutti vogliono solo giocare, lui invece ha voluto approfondire. Io faccio il fantacalcio, quest’anno comprerò volentieri diversi giocatori della Fiorentina (ride, ndr)”.

Ha un particolare ricordo legato a Palladino? E l'obiettivo a Firenze qual è?

“Riguarda il periodo del covid. Andai a trovarlo, siamo a amici: lui ha una bacheca con tutte le maglie dei più grandi calciatori, per me averla vista è un ricordo bellissimo. Quando Raffaele è qui cerchiamo sempre di vederci. L’obiettivo della Fiorentina è l’Europa nobile, sarebbe motivo di grandi festeggiamenti”.