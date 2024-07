MANFREDINI A RFV, Impresa La Fiorita. Pongracic è ok

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fresco di impresa da allenatore de La Fiorita, squadra di San Marino che ha passato il primo turno di Conference League battendo l'Isloch ai rigori, l'ex viola Thomas Manfredini ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante il 'Viola weekend': "È stata una grande soddisfazione per una squadra fatta da ragazzi che di giorno lavorano e la sera si allenano. Anche solo pensare di passare il turno era difficile e invece ce l'abbiamo fatta, è stata una grande soddisfazione e al secondo turno affronteremo una squadra ancora più forte, l'Istanbul Basaksehir. Ma va presa per una partita in cui festeggiare. Noi ogni anno andiamo nelle coppe europee tramite un campionato di dilettanti e arrivare al secondo turno è un motivo di orgoglio, proveremo a far bella figura ma prendendola in modo leggero, come un'amichevole estiva".

Di Pongracic cosa pensa?

"Secondo me è un ottimo difensore, l'ho visto fare buone partite all'Europeo e conosce bene il calcio italiano. Sarà stato un giocatore scelto da Palladino perché rientra nel suo modo di giocare, un buon acquisto e farà sicuramente bene. Per la Fiorentina può essere un lusso".

Avrebbe tenuto ancora Milenkovic?

"Quando ci sono situazioni così bisogna conoscere le dinamiche. Qualche cessione doveva essere fatta. Milenkovic era un buon giocatore ma credo che Pongracic sia più adatto a Palladino. Per me ci ha guadagnato la Fiorentina solo per questo, non per il valore assoluto dei giocatori".

Come vede la Fiorentina in Conference?

"Spero che riesca finalmente a vincere il trofeo. Il nuovo format della Conference non è facile dire se è bello ma si prova a cambiare, sperando che sia positivo. Ad oggi i calciatori hanno un numero di partite elevato da giocare e non è una cosa giusta perché si tratta sempre di esseri umani".

