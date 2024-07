PERINI (ASS.SPORT FI) A RFV, Ci vuole dialogo con la Fiorentina. Sul Franchi...

Letizia Perini, assessora allo sport di Firenze appena eletta nella giunta della nuova sindaca Funaro, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Firenze in campo'. Queste le sue parole iniziando dall'edizione del Tour de France partito da Firenze: "Mi sto recando a Nizza proprio per vedere domani l'ultima tappa del Tour de France. Una grandissima emozione vedere quelle immagini di Firenze per la partenza e sentire come si è parlato della nostra città è stato veramente bello. Quando c'è stata la corsa non c'era ancora la nostra giunta ma poter andare ad assistere all'ultima tappa del Tour come primo compito è sicuramente un onore. Non mi posso lamentare (ride, ndr)".

Ci racconta il suo background?

"Ho praticato pattinaggio artistico per anni, una volta terminata la mia esperienza da atleta mi sono buttata sul calcio a 5 perché mia sorella più grande era calciatrice e mi ha sempre fatto giocare con lei. Giocare a calcetto mi ha dato modo di vivere lo sport di squadra ed è tutta un'altra emozione, poi da dodici anni ho iniziato ad insegnare pattinaggio artistico. La mia vita è stata tutta nel mondo dello sport".

Sul tema sport e volontariato cosa può dire?

"Il tema dello sport e del volontariato è molto delicato attualmente perché ci sono richieste da parte della nuova legge che mette molto in difficoltà attori che si dedicano quotidianamente al mondo dello sport. Essendo un servizio pubblico quello che fanno i volontari, oggi c'è bisogno che le amministrazioni non lascino da sole le persone".

Sullo stadio Franchi lei è stata sempre d'accordo con Nardella prima e con Funaro ora.

"I contatti tra le parti vanno avanti ma ci dovrà essere un confronto di persona. La Fiorentina è una parte imprescindibile della città e bisogna che non ci sia uno scontro soprattutto a fronte dei lavori che ci saranno da fare".

Però c'è un procedimento in atto.

"Che i lavori ci sarebbero stati lo si sapeva tutti, era pacifico. Non voglio commentare quanto concerne il procedimento, aspetteremo la sentenza, ma ripeto che anche se siamo due enti distinti, dobbiamo arrivare in fondo all'operazione di ridare vita al nostro stadio. Ci arriveremo e lo dovremo fare insieme".

Sulla Fiorentina?

"Chi si compra? Ho una proposta: lasciare almeno una chiamata all'amministrazione comunale per la Fiorentina (ride, ndr)".

Entro il 30 novembre 2026 finiranno i lavori al Franchi?

"La prossima settimana ci sarà un sopralluogo allo stadio e parleremo delle tempistiche. È tutto ancora da affrontare in base a diverse dinamiche tra cui la capienza dell'impianto. E comprensibilmente questa è la priorità per la Fiorentina. Bisogna far convivere il portare avanti i lavori da una parte e permettere di assistere alle partite dall'altra. È un lavoro da portare avanti con i tecnici perché ci vuole la sicurezza giusta".

Quindi ci dobbiamo aspettare uno spostamento al Padovani?

"La Delega per lo stadio l'ha tenuta la Sindaca quindi a questa domanda risponderà lei".

Più facile vedere un trofeo o l'impianto nuovo?

"Con il cuore mi viene da dire un trofeo, purtroppo però temo che si faccia prima lo stadio ma vediamo che acquisti faremo".

