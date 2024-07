DUNCAN, Il saluto ai viola: "Speravo di non lasciare ora"

FirenzeViola.it

A più di tre settimane dalla separazione per il mancato rinnovo del contratto, Alfred Duncan saluta la Fiorentina. Per lui si riaprono le porte della Serie A A e in particolare quelle del Venezia. Intanto, il ghanese si è congedato così su Instagram dopo tre anni e mezzo in viola: "Non so da dove partire, speravo di non dover salutare Firenze oggi. Ma come ogni storia, c'è un inizio e una fine. Qui ho vissuto tante emozioni e il sogno di tornare in Europa col mio gol contro la Juventus Firenze e i fiorentini mi hanno insegnato tanto e mi avete dato tanto. Ringrazio il presidente Commisso e il direttore Joe Baroe, una figura che ricorderò per sempre. Ringrazio il mister Iachini che mi ha voluto e anche il mister Italiano che mi ha rivoluto dopo l'esperienza in prestito a Cagliari, tutto lo staff, i compagni con cui ho passato questi tre anni e mezzo. Ringrazio soprattutto i tifosi e la Curva Fiesole per la pazienza e il supporto che mi avete dato".