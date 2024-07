TUTTOSPORT, Ora la Fiorentina vuole McKennie: il punto

FirenzeViola.it

Tuttosport scrive di Weston McKennie, che ieri si è recato al JMedical per visite mediche di routine salvo non unirsi ai compagni della Juventus nel ritiro in Germania. Ora il giocatore potrebbe accettare i raggiungere il suo amico Moise Kean alla Fiorentina, la quale ha chiesto informazioni. Si può chiudere per una dozzina di milioni, lavorando sull'alto ingaggio (2,5 milioni) con bonus e durata pluriennale. I viola si sono interessati anche per Rugani.