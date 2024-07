BOLTON-FIORENTINA, Al 45' avanti i viola: Brekagol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Finisce 1-0 il primo tempo di Fiorentina-Bolton in programma in Inghilterra, al Community Stadium di Bolton dove va in scena la prima amichevole della tournée in terra d'Albione per la squadra di Palladino. Per ora decide la sfida una rete di Brekalo al 21', abile a sfruttare un pregevole assist del giovane Caprini per l'unico gol della sfida fin qui. Clamorosa la traversa colpita da Lolos a porta vuota a pochi minuti dalla fine della frazione.