ORLANDO A RFV, Un po' mi rivedo in Colpani. Tessmann...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "garrisca al Vento" delle tematiche più attuali in casa viola: "A Colpani direi che è capitato nella piazza migliore per diventare un top. Firenze si innamora di quel tipo di giocatore. Se riesce ad entrare nella testa dei fiorentini metti in discesa la tua stagione. Colpani ha la testa a posto, ci sono grandi possibilità che possa fare bene".

Su Palladino: "Palladino è un ottimo allenatore. Galliani ne ha visti di allenatori e il fatto che si sia affidato a lui in un momento di difficoltà qualcosa vuol dire. Ci sarà molta verticalità, e più marcatura a uomo. Per me la squadra se arrivi qualche innesto dal mercato la squadra diventa più che competitiva".

Sul centrocampo: "Tessmann l'ho seguito molto ed è un giocatore completo. Il Venezia vuole fare cassa, ma come giocatore a me piace molto. McKennie l'anno scorso ha fatto bene bene. Anche se io spero che arrivi qualcosa di meglio. Secondo me servono altri tre acquisti in mezzo al campo".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!