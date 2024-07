COLPANI, Contento di essere qui: volevo alzare il livello

Il neo acquisto della Fiorentina Andrea Colpani, arrivato nel pomeriggio in Inghilterra per raggiungere i nuovi compagni, ha parlato ai microfoni ufficiali del club: "Sono arrivato a pranzo, ancora non ho fatto in tempo a salutare i compagni. Ci sarà modo dopo, ho visto il mister e mi ha fatto molto piacere. Sono contento di essere qui".

Quanto hai voluto essere alla Fiorentina? "C'è stata tanta emozione in questi giorni. Dopo 4 anni di Monza che per me è diventata come una seconda casa dove sono stato veramente bene, è arrivata questa opportunità e ho deciso di coglierla al volo per alzare l'asticella. Sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare. Il mister mi ha voluto tanto, l'ho ringraziato anche per questo e cercherà di ripagare tutta la fiducia che mi ha dato".