CENTROCAMPO A STELLE E STRISCE?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina di Rocco Commisso strizza l'occhio al primo giocatore statunitense in rosa. Appena arrivato il presidente italo americano ha sempre espresso il desiderio di vedere in viola qualche elemento degli Stati Uniti e non a caso sul taccuino della dirigenza erano subito finiti Tim Weah e Will Trapp, poi il difensore del Chelsea Matt Miazga. Obiettivi sfumati o lasciati andare ma non l'idea, che ora torna alla ribalta anche se riguarda due centrocampisti che già giocano in Italia, Weston Mckennie ormai esubero della Juventus e Tanner Tessmann che vuole spiccare il volo dal Venezia. I due sarebbero i primi giocatori americani in viola anche se in passato Alfonso Negro e Herman Armando Frigo, nati in America da genitori italiani poi tornati nel Bel Paese, con storie umane che vanno oltre il calcio, hanno indossato la maglia della Fiorentina, molti decenni prima di Pepito Rossi che vive tuttora nel New Jersey ma che ha indossato per anni la maglia azzurra.

Chariamo subito, Mckennie e Tessmann sono "solo" due dei nomi nella lista della Fiorentina da quando è iniziato il mercato, passato per Vranckx, Thorstvedt, Rios e Cajuste per citarne solo alcuni appunto, ma i due giocatori, uno texano l'altro dell'Alabama, aggiungono certo un tocco di colore e di curiosità in più proprio per la provenienza e per l'approdo in una società con una proprietà (italo)americana. Giocatori differenti come caratteristiche e per questo neanche incompatibili, alla ricerca il primo di una nuova avventura in serie A (dove ritroverebbe l'amico Kean), di un salto di qualità il secondo dopo l'esperienza in B.

Mckennie, rimasto fuori dai piani societari anche per il mancato rinnovo visto che cercava un ingaggio maggiore all'attuale 2.5 percepiti, vista la buona stagione in cui ha giocato 38 gare (la Juve non ha giocato in Europa) e fatto 10 assist, per la Fiorentina sarebbe un acquisto di peso, piede destro, molto fisico, completo e moderno e con tanta esperienza internazionale. Per il 26enne il prezzo giusto potrebbe essere di 12 milioni vista la scadenza al 2025. Qualche anno in meno (23 anni a settembre) ma anche esperienza in meno per Tessmann che dal 2020 al Venezia ha disputato 26 gare in A e 69 in B, tra cui l'ultima stagione quando ha messo a segno anche 6 gol e tre assist. Entrato nel mirino anche dell'Inter con cui poi l'affare non è andato in porto, se lo contendono Fiorentina e Torino.