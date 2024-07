DI GENNARO A RFV, Colpani-Tessman viola e si ragiona

FirenzeViola.it

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto stamani a 'Chi si compra', in diretta su Radio Firenzeviola: "Lo dico subito: io voglio Tessmann dal Venezia. Giocatore fortissimo. Colpani io l'avrei portato anche nel gruppo di Spalletti, la Fiorentina deve fare un investimento di questo tipo: a 15 milioni si può arrivare. Ma Tessmann è un giocatore completo e sarebbe un colpo importante: lo seguo da due anni perché mi entusiasma quando gioca. Ha una personalità incredibile. Tanto la Fiorentina ha bisogno di 5-6 centrocampisti. Colpani è un mancino di talento e tre o quattro mancini in una squadra io li vorrei sempre: con questi due colpi si comincerebbe a ragionare, come si dice a Firenze".

Pongracic come lo vede?

"Che Corvino sta facendo calcio a Lecce. Preso a un milione e mezzo, rivenduto a 15 milioni. Nel loro piccolo, in Salento stanno davvero facendo calcio vero. Per quanto riguarda la Fiorentina, quando giochi a tre bisogna che tutti i difensori sappiano giocare bene anche con il pallone oltre a saper difendere. Secondo me va acquistato almeno un altro difensore ma mentre Kayode lo vedo più giocatore di fascia, Biraghi invece potrebbe ritagliarsi un ruolo da braccetto ma lo vedo più sulla fascia".

