BOLTON-FIO 1-1, Tackle killer su Kean: piccola rissa

Al 72' di Bolton-Fiorentina scatta una piccola rissa in campo dopo un contrasto durissimo che ha visto protagonista in negativo Moise Kean, che resta a terra molto dolorante per un intervento killer di un difensore del Bolton. Gli animi si accendono e dopo qualche istante di tensione la situazione di placa. Fischi per l'attaccante della Fiorentina, che subito dopo viene sostituito anche se dopo le cure è uscito sulle sue gambe. Kean è stato protagonista di due grandi occasioni nel match, una per tempo, con un palo colpito a tu per tu con il portiere avversario.