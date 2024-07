BOROZAN A RFV: "Pongracic perfetto al posto di Milenkovic: aggiunge anche tecnica"

FirenzeViola.it

Vlado Borozan, operatore di mercato serbo, in diretta su Radio FirenzeViola - nel corso di "Chi si compra?" - ha fatto il punto su Nikola Milenkovic, accasatosi ora al Nottingham Forest: “L'addio alla Fiorentina è un cerchio che si è chiuso. Lui lascia un buonissimo ricordo a Firenze, si è comportato in modo esemplare e ha lasciato il sangue sul campo per la Fiorentina. Questo non si può negare, e credo che i viola se ne renderanno conto ora che se m’è andato via. E credo che sarà apprezzato di più ora in Inghilterra. È stato criticato a volte troppo, ci si aspettava sempre qualcosa in più ma ha dato una grande mano alla Fiorentina. È un giocatore validissimo e una persona straordinaria, ha inciso il suo nome nella storia del club”.

Pongracic è il sostituto ideale?

"È un giocatore straordinario, nel suo top era andato al Wolfsburg. Ebbe qualche problema comportamentale ma rimane un giocatore top. A Lecce Corvino l’ha rimesso al mondo, ha fatto un ottimo Europeo ed è un profilo perfetto per sostituire Milenkovic. Non tanto per presenza fisica, quanto perché a livello tecnico aggiunge qualcosa in più”.

Milenkovic ha scelto il Nottingham. Non un top club.

“Andiamo sempre a scontrarci col solito discorso di attese e pretese. È stato un precoce, ha esordito prestissimo al Partizan. Nottingham? Intanto è andato in Premier, nel miglior campionato al mondo. E poi si tratta di stimoli: lì gioca in un calcio che gli si addice di più, è un centrale molto fisico. Mentre in Italia si chiede il massimo dal punto di vista tattico”.