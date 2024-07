GOLLINI, È fatta con il Monza in prestito con diritto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Movimento in entrata per il Monza, che dopo la recente partenza di Colpani in direzione Fiorentina chiude un colpo in entrata garantendosi un ex viola. Per la prossima stagione, i brianzoli puntano tra i pali su Pierluigi Gollini. Il portiere arriva dall'Atalanta, secondo quanto riportato da TMW, in prestito con diritto di riscatto già fissato a 3 milioni. Affare fatto tra la compagine monzese e quella bergamasca: manca solo l'annuncio.