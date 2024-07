EX ALL. CASADEI A RFV, È introverso ma in viola con Palladino farebbe benissimo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Abbondanza, allenatore di Cesare Casadei nel settore giovanile del Cesena, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole: "Prima di tutto voglio sottolineare che Cesare è sempre stato una brava persona fin da bambino. Non l'ho scoperto io perché me lo portarono in squadra, ma sono stato fortunato ad averlo avuto. Ora sta avendo una buona carriera. Sapeva fare diverse cose in campo, poi tutti l'hanno fatto giocare nello stesso ruolo ma lui era polivalente, conosceva il calcio ed è sempre stato molto intelligente".

Che ruolo vede per lui?

"Lo sa meglio Palladino, che in due anni a Monza ha dimostrato tutto il suo valore facendo giocare bene la squadra. Cesare è un ragazzo che si adatta e Palladino lo può mettere nelle condizioni di dare il suo meglio".

Come mai secondo lei vuole tornare in Italia?

"All'estero i ragazzini crescono in maniera differente. Nei settori giovanili italiani troppo spesso si cerca di vincere le partite, non di far giocare i ragazzi. Cesare è stato per un periodo in Italia e per un altro periodo in Inghilterra, così ha avuto modo di vedere entrambe le facce della medaglia. Io sono sicuro che possa fare bene ma ha un carattere un po' introverso, il che essendo romagnolo è stranissimo (ride, ndr). Da noi avevamo altri ragazzini molto estroversi che però si appoggiavano molto a lui".

Lo vede pronto per la Fiorentina?

"Credo di sì, poi io non ho mai seguito tanto il calcio dei grandi. L'allenatore può far tirare fuori a Cesare ancora di più le qualità che ha: Palladino nel Monza ha sempre fatto rendere bene i propri giocatori, quindi credo che possa fare lo stesso con Casadei. Le esperienze all'estero aiuteranno Cesare".