VITOR ROQUE, Da obiettivo viola alla tentazione araba

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vitor Roque, attaccante classe 2005 in forza al Barcellona, è stato un obiettivo di Fiorentina e Lazio ma il suo futuro non è ancora ben delineato. Il giovane piace anche all'Al-Hilal in Arabia Saudita, che su espressa richiesta del tecnico Jorge Jesus sta provando a portarlo in Saudi League a suon di milioni.

Secondo il quotidiano saudita Arriyadiyah, il Barcellona non sarebbe contrario alla cosa: i blaugrana come noto hanno bisogno di cedere qualcuno prima di comprare chi vorrebbero e l'Al-Hilal avrebbe decisamente gli argomenti giusti per far svoltare questo inizio di campagna dei trasferimenti complicato per la squadra di Flick.

Ad opporsi al tutto però sembra essere lo stesso Vitor Roque: lasciare l'Europa a soli 19 anni non sembra nei suoi piani, perché vorrebbe in particolare rimanere al Barça soprattutto dopo il cambio di allenatore. Nonostante nelle scorse ore si sia parlato di un possibile prestito al Siviglia.