BOL-FIO 0-1, Grande azione di Caprini, sblocca Brekalo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una grande azione del giovane Maat Caprini porta Josip Brekalo a sbloccare la sfida tra Bolton e Fiorentina in programma in Inghilterra al 21'. Il prossimo attaccante della Primavera lavora benissimo sulla linea di fondo destra al Community Stadium, vince un contrasto e passa all'indietro per Brekalo che sfrutta l'assist rasoterra e non sbaglia, segnando il gol del vantaggio della Fiorentina.