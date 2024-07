COLPANI, Saluta il Monza: "Quattro anni indimenticabili"

Il nuovo attaccante viola, Andrea Colpani, ha affidato ai social il suo saluto al Monza, squadra in cui ha giocato negli ultimi quattro anni: "Caro Monza, cari tifosi brianzoli. Abbiamo trascorso insieme 4 anni di battaglie e sudore versato in campo, delusioni e grandi gioie che c’hanno portato fino a dove siamo oggi.

Un percorso che è partito dalla Serie B, dalla conquista di quest’ultima, fino a 2 anni nella massima serie con risultati oltre ogni aspettativa per una neopromossa. Momenti che rimarranno impressi per sempre nella mia mente: le due vittorie contro la Juventus, contro il Napoli in casa, a San Siro contro l’Inter, e la grande vittoria, lo scorso campionato, contro il Milan. Ringrazio la società per la serietà, la professionalità, l’impegno e il supporto datomi in tutti questi anni.

Un grazie speciale al Presidente Berlusconi e al Dott. Galliani per la fiducia che hanno riposto in me fin dal primo giorno in cui ho indossato questi colori. Ringrazio i tifosi, la colonna portante di tutti i nostri successi, il nostro collante. E ringrazio infine i compagni, per il fantastico gruppo che abbiamo creato in campo e fuori, in questi indimenticabili 4 anni. Sono arrivato ragazzo e vi saluto da uomo perché, insieme a voi, questo è quello che sono diventato. Grazie Monza".

Questo il post originale pubblicato dal calciatore su Instagram: