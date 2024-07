SKY, Il nome nuovo per il centrocampo è Cajuste del Napoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina avrebbe sondato un nuovo nome per il centrocampo: Jens Cajuste, in uscita dal Napoli. Lo svedese è entrato nel mirino del club viola, che però non molla Lovric, con cui le trattative con l'Udinese erano iniziate nei giorni scorsi. I partenopei vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo, mentre i viola avrebbero per il momento pensato alla formula del prestito con diritto di riscatto. La situazione è comunque in evoluzione per un mercato, quello del centrocampo, che è destinato ad entrare nel vivo.