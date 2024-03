GONDO, Viola, posso solo dirti grazie. E quel reality...

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Intervistato da TuttoB.com, l'attaccante della Reggiana Cedric Gondo (cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina) ha parlato così della stagione che sta vivendo quest'anno: "La Fiorentina mi ha accolto quando ero ragazzino, posso solo ringraziare perché mi ha aiutato a crescere. E poi c’è stata la parentesi del reality, che mi ha insegnato tante cose, soprattutto come gestire la pressione e restare coi piedi per terra, perché a 15-16 anni è facile inseguire la ‘fama’. Sono stati bei momenti. Formativi.

Rimpianti per la Serie A? No, non ho rimpianti perché se non sono riuscito ad impormi nel massimo campionato è per colpa mia. Evidentemente quello che ho dimostrato non è stato abbastanza. Questo, però, è un motivo in più per migliorare: solo attraverso il lavoro potrò arrivare in pianta stabile a quei livelli”.