CHRISTENSEN, VERONA NON CONDIZIONI IL GIUDIZIO. MA A GIUGNO VALUTAZIONE SUL REPARTO

La prestazione di Oliver Christensen a Verona è stata indiscutibilmente negativa. Svarione sul rigore e poco reattivo sul secondo gol, c'è poco da salvare sulla prestazione sfoggiata a Verona dal portiere danese. Ma non buttiamo il bambino con l'acqua sporca, come dice un vecchio modo di dire. Una prestazione negativa non deve influire sulla stagione di Christensen che deve essere valutato nel suo insieme. Dopo quasi 4 mesi di inattività per l'operazione al ginocchio, con il Sassuolo, dopo un'uscita un po' avventata, è stato comunque all'altezza mentre ieri non lo è stato ed ha manifestato limiti di intesa con il reparto dei difensori che hanno peggiorato le cose cercando di proteggerlo. Sperando che il vistoso cerottone sotto l'occhio non lo abbia condizionato.

Arrivato un po' a sorpresa in estate con un'operazione intorno ai 6 milioni, il danese in realtà non ha saputo scalzare Terracciano ed è finito dietro di lui come portiere delle Coppe, almeno fino al suo infortunio. Solare con tutti, guascone e un po' pazzo (come ha dimostrato in Coppa Italia) e mai polemico, forse non c'è stata la crescita che evidentemente si aspettava chi lo ha portato a Firenze a discapito anche di un prodotto del vivaio come Cerofolini, ceduto a titolo definitivo.

La Fiorentina a giugno dovrà fare anche un ragionamento su tutto reparto portieri, perché non basta un preparatore bravo a garantire la bravura dei suoi portieri appunto. Pietro Terracciano ha portato avanti, pur con qualche sbavatura, la stagione facendo gli straordinari anche per l'assenza di un terzo portiere visto che i baby, Martinelli e Vannucchi, per ora sono rimasti in panchina e/o in tribuna segnale che, al di là dell'età, non sono ancora pronti. Ma è indubbio che l'età avanzi per tutti e che per salire un ulteriore step serva un portiere più forte di lui oppure, se la società vuole puntarci davvero, spazio ai due promettenti baby, accettandone gli eventuali errori di gioventù.