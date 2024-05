PRESTITI, Per Distefano gol pesantissimo. Gli altri...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE B

Nel penultimo turno di serie B, in una partita fondamentale per le speranze di salvezza della Ternana, il tecnico rossoverde Roberto Breda si è affidato a tutti e cinque i ragazzi in prestito dalla Fiorentina, e le aspettative non sono state deluse. Il protagonista assoluto è stato Filippo Distefano, autore della rete dell’1-0 che ha permesso alla Ternana di battere il Catanzaro, scavalcare Ascoli e Bari e arrivare all’ultima giornata (contro la Feralipsalò già retrocessa) a -1 dalla salvezza assoluta occupata dallo Spezia. Ottime anche le prove di Amatucci, Dalle Mura e Favasuli, sufficiente invece Lucchesi, che contro Iemmello e soci non ha avuto i grattacapi che alla vigilia si sarebbe potuto aspettare. Va peggio, invece, alla Reggiana di Alessandro Bianco, sconfitta a Marassi dalla Sampdoria e costretta ad abbandonare definitivamente il sogno Playoff. Ciò nonostante, il centrocampista classe 2002 è stato come sempre uno dei migliori dei suoi e dopo questo fondamentale “apprendistato” in Serie B sembra davvero pronto a rientrare al Viola Park per essere protagonista.

SERIE C

A conclusione dei gironi del campionato di Serie C possiamo tracciare un rapido bilancio dei tanti viola in prestito. L’unico giocatore di proprietà della Fiorentina degno di nota è stato Edoardo Pierozzi. Il gemello del terzino della Salernitana non è stato un titolare fisso della formazione di Domenico Toscano ma tutto sommato ha raccolto un discreto minutaggio (33 presenze per un totale di 1140 minuti) e un bottino fatto di due assist e due reti, tra cui quella decisiva che ha permesso al Cesena di conquistare matematicamente la Serie B. Sufficiente l’annata di Eljon Toci, partita abbastanza negativamente nei primi mesi passati al Sestri Levante ma migliorata drasticamente con l’approdo alla Pro Sesto. Con il club lombardo l’ex capitano della Primavera ha incrementato vertiginosamente il proprio impiego e nell’ultimo mese si è reso protagonista di 4 reti e 3 assist in sei partite. In chiaro scuro, invece, quelle di Mattia Fiorini, che si era aperta con diverse panchine a Foggia e si è ripresa leggermente alla Recanatese, e di Davide Gentile, mai del tutto protagonista con la maglia del Fiorenzuola. Non giudicabili, infine, Agostinelli, Guidobaldi, Dutu, Prati e Egharevba, praticamente mai utilizzati dai rispettivi club.

ESTERO

Altre due partite e Sofyan Amrabat potrà definitivamente salutare Manchester e tornare a Firenze. Il centrocampista marocchino è infatti ormai completamente fuori dal progetto dei Red Devils tanto che negli ultimi 2 mesi di campionato è sceso in campo per un totale di soli 40 minuti. Chi ha fatto meglio tra i viola lontani dall’Italia è senza alcun dubbio Louis Munteanu, capocannoniere della Poulé Scudetto rumena con cinque reti e probabile futuro oggetto del desiderio di mercato della varie big del paese, una volta conclusa la stagione. A Spalato, infine, non è riuscito a dare il contributo sperato Josip Brekalo, con il suo Hajduk ancora sconfitto, questa volta in casa contro il Varazdin. Per gli spalatini campionato virtualmente già concluso a 3 giornate dalla fine, dato che si trovano a +10 dal quarto posto dell’Osijek e a -10 dal secondo occupato dal Reijka.