SENE, Italiano mi ha detto che avrò la possibilità di giocare

L'attaccante della Primavera della Fiorentina, Fallou Sene, ha parlato così del suo futuro in un'intervista a Wiwsport:

Sei nato a Khombole, città che hai lasciato molto presto. Come sei arrivato in Italia?

"Vengo da Khombole anche se i miei genitori hanno vissuto a lungo in Italia. Sono stato educato da mia nonna che mi ha davvero viziato. Ho lasciato il Senegal all'età di 10 anni. È stato mio padre a portarmi qui. Venendo qui con mio padre, l'ho aiutato di più con i suoi affari. Ho anche continuato i miei studi qui fino al conseguimento del diploma di maturità. Solo dopo aver completato i miei compiti potevo andare a giocare con i miei amici".

È stato così anche per tua madre?

"Adesso mia madre viene spesso a vedermi giocare. E poi la chiamiamo il portafortuna perché faccio gol quando lei è nei paraggi. Spesso mi viene chiesto di portarla dentro al Viola Park. Mio padre prima non era interessato. Penso di essere stato l'unico a credere nel mio sogno di diventare un calciatore. Tutti sapevano che potevo giocare a calcio, ma non avevano idea che volessi farne la mia carriera".

Quando ti ha preso sul serio?

"Il giorno in cui venne a vedermi giocare con il Copertino, il mio primo club, feci due gol. Mio padre non poteva crederci. Ha chiamato tutti quelli che gli erano vicini per parlare con loro di un contratto professionale".

Qual è il tuo background prima di arrivare alla Fiorentina?

"Mi sono iscritto ad una scuola calcio di Copertino. Il signor Diego mi ha notato durante una partita con gli amici. Mi ha preso sotto la sua protezione e mi ha trattato come se fosse suo figlio. Dopo mesi di allenamento i club italiani hanno iniziato ad interessarsi a me. Ho fatto i test con Sassuolo, Juventus e Bari. Sono arrivato all’ultimo club menzionato allora nel 2018, la Fiorentina".

In questa stagione hai segnato 11 gol in 29 partite. Come trovi i tuoi servizi?

"Non sono molto soddisfatto della mia stagione, ne parlo poco infatti. Perché 11 gol penso sia un numero basso. Ma come ho detto, questa stagione non è stata facile né per me né per il club".

Cosa è successo in questa stagione?

"Non volevo giocare in Primavera questa stagione. Non è che stessi minimizzando questo campionato, è solo che volevo salire. Forse è stato questo desiderio a complicare la mia stagione. Ci sono stati momenti in cui l'allenatore non mi ha scelto. Ho avuto un colloquio con il nostro ex direttore generale scomparso e mi ha chiesto di avere pazienza".

La prima convocazione in prima squadra?

"Ero molto felice per la partita contro la Salernitana. Italiano voleva schierarmi e nel secondo tempo mi ha chiesto di riscaldarmi dicendomi che sarei potuto entrare entro 5 minuti. Poi Kouame ha fatto gol e il Italiano ha deciso per una soluzione più difensiva rispetto a me. Il giorno dopo Italiano mi ha parlato dicendomi che avrò altre possibilità di giocare. Spero di fare il mio esordio con la Prima Squadra ma non sono ossessionato da questo pensiero”.