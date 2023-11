OTTAVA PER VALORE, QUINTA PER RISULTATI: LA VIOLA VIAGGIA VELOCE

Fonte: transfermarkt.it

Per chi si stesse chiedendo se il cammino in campionato della Fiorentina risulti in linea con la caratura del suo organico, la risposta è sì. Pure di più, visto che la compagine gigliata figura ottava in Serie A per valore della rosa e cioè 255,15 milioni di euro. Al vertice il Napoli (587,75), poi Inter (563,35), Milan (543,25), Juventus (421,60), Roma (362,15), Atalanta (324,60) e Lazio (280,28). Dunque i viola, quinti alla dodicesima giornata, appaiano chi annovera un comparto tesserati più costoso di circa 70 milioni, l'Atalanta, oltre a precedere chi costa 110 milioni e 25 milioni in più, ossia Roma e Lazio.

Poco cambia sul piano del tetto stipendi. Non per nulla il club di Rocco Commisso vanta il settimo monte ingaggi del campionato, con un lordo di 59,39 milioni, dietro a Juventus (120,6), Inter (115,17), Roma (102,92), Milan (86), Lazio (73,63) e Napoli (69,03). Nella graduatoria dei dieci calciatori più pagati in Italia non figura alcun viola, tant'è che l'ultimo di questa cerchia, vale a dire Romelu Lukaku, guadagna 8,97 milioni, mentre il "Paperone" di casa gigliata, che porta il nome di Nikola Milenkovic, 5,56. Il più remunerato in Serie A invece è nientemeno che Dusan Vlahovic, con un cachet di 12,96 milioni.

Il bilancio è dunque positivo per una Fiorentina che viaggia più veloce delle proprie potenzialità economiche e che, a proposito di classifiche, occupa il podio della Serie A per gioventù. L'età anagrafica media della squadra di Vincenzo Italiano, ovvero 24,6, supera solo quella di Udinese (24,4) e Lecce (23,5). Un filotto di statische quanto mai virtuoso, che fa ben sperare per il prosieguo di una stagione iniziata come meglio non accadeva dal 2015 ad oggi e che, allo stato dell'arte, dà ragione al lavoro di una guida tecnica cresciuta di anno in anno. Oltreché di un parco giocatori evidentemente efficace.