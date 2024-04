KOUAME E IL RINNOVO: IL PUNTO

FirenzeViola.it

"Ho un legame bello con Firenze e molto forte con la Fiorentina. Al rinnovo però non ci penso, non mi pesa. Lascio parlare il mio agente con la società ma per il rinnovo c'è tempo. Fino al 30 giugno sono sotto contratto, c'è un mese e mezzo prima del mercato. Ora penso al campo". Così Christian Kouame oggi in conferenza stampa, parlando del suo futuro.

Il giocatore è in scadenza nel 2024 ma nonostante gli interessamenti di altri club la sua volontà è quella di aspettare la Fiorentina. Anche la società intende andare avanti con l'ivoriano e ha due possibilità, sfruttare l'opzione a favore del club fino al 2025 (compresa nel contratto ed esercitabile fino a maggio) o il rinnovo su nuove basi.

L'opzione scade a maggio come detto ma, oltre a non risolvere molto dal punto di vista contrattuale visto che a febbraio sarebbe poi libero di accordarsi con altri club a parametro zero, comporterebbe anche uno scatto molto alto dell'ingaggio ed è per questo che il rinnovo è la soluzione migliore per tutti: allungare di due o tre anni con un ingaggio adeguato nel rispetto del valore del giocatore e dei parametri del club. Le parti ne stanno parlando da tempo e sono d'accordo come detto nel proseguire insieme ma si aggiorneranno a fine stagione dopo queste importantissime partite. Kouame tra l'altro è campione d'Africa con la Costa d'Avorio e in caso di vittoria di un trofeo le sue quotazioni crescerebbero. Club che lo corteggiano non mancano ma la volontà è appunto restare viola.

Anche Italiano ha tessuto spesso le lodi di Kouame come un soldato da portare sempre in guerra, metaforicamente parlando, con il giocatore che ha caratteristiche diverse dagli altri esterni viola e capacità di fare anche la punta centrale in caso di necessità. Se facesse lo step in più in termini di gol sarebbe davvero un giocatore completo. "Quando sei un attaccante e non segni, ti dà fastidio. Si deve continuare a lavorare e avere pazienza. Perché prima o poi arriverà una palla e sarà decisiva" ha spiegato l'ivoriano, sperando che quella palla arrivi già domani.