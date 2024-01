GUANTI E SCIARPA (ASPETTANDO IL MERCATO)

FirenzeViola.it

Guanti e sciarpa, era quanto consigliava d’indossare Trapattoni mentre la sua Fiorentina veleggiava verso un illusorio titolo da campione d’inverno sul finire degli anni ’90. E un bel berretto da montagna, oltre che protezione per collo e mani, non guasterebbe nemmeno per la Fiorentina che domani si porterà dietro la calza della Befana in quel di Reggio Emilia.

Perchè al di là di previsioni climatiche tutt’altro che inclini al freddo invernale è più l’emergenza del gruppo a irrigidire Italiano che non altro. D’altronde se per Bonaventura è lecito augurarsi un rientro in pianta stabile, tanto più alla luce di un interrogativo su Nico Gonzalez che come minimo si protrae sul periodo arabo di Supercoppa, il recente forfait di Sottil non fa altro che aggiungersi a quello di Kaoumè, in Coppa d’Africa, e dunque le scelte sugli esterni sono obbligate.

Una condizione non troppo diversa dal centrocampo dove di Arthur questa Fiorentina non pare poter fare a meno e dove pure Duncan con il tempo è diventato difficilmente sostituibile. Motivazioni che spingono Italiano a coprirsi in vista della prima trasferta dell’anno da prendere per forza di cose con le molle, per un Sassuolo i cui numeri non devono far pensare a una passeggiata di salute ma anche per una Fiorentina alle prese con più di una defezione, e per questo obbligata ad attendere i tempi del mercato sperando che in queste prime sfide dell’anno l’altezza in classifica non faccia venire troppo freddo o peggio qualche giramento di testa.