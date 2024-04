MITA A RFV, Palladino? Ancora presto ma prima scelta

FirenzeViola.it

Alessandro Mita a Radio FirenzeViola

Il giornalista del Corriere dello Sport Alessandro Mita, che stamani ha accostato pesantemente il nome di Raffaele Palladino alla panchina viola, ha parlato a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola del tecnico campano: "Ha il contratto in scadenza a giugno, poi il Monza è alle prese con una situazione societaria in divenire. I tempi non sono ancora maturi e il calcio porta spesso nella parte imponderabile, come per Gattuso, ma in questo momento noi consideriamo Palladino la prima scelta per il dopo Italiano. Sicuramente è un allenatore che, buttato nella mischia, ha dimostrato una grande capacità di gestire il gruppo e una grande duttilità.

E' nato dalla scuola di Juric e Gasperini ed è uno di quegli allenatori che non si fissa su un modulo. Ha ottenuto dei risultati straordinari a Monza. E' un po' come tre anni fa, quando la Fiorentina perse Gattuso dopo tre settimane e andò su un tecnico giovane che si stava affermando. Il Napoli sicuramente lo aveva contattato, parliamo di un tecnico ha già un certo pedigree. Per me esiste ormai da tre o quattro anni una generazione di nuovi allenatori che si stanno facendo largo".

