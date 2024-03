BENELLI A RFV, Spero che Italiano resti: ecco perché

FirenzeViola.it

Andrea Benelli a Radio FirenzeViola

L'exoro olimpico e tifoso viola Andrea Benelli ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "Immaginarsi la reazione della squadra dopo la tragedia di Joe Barone è difficile. Non possiamo saperlo, anche se dopo la scomparsa di Astori la squadra allora reagì molto bene. A noi tifosi non resta che tifare la nostra squadra. Probabilmente in Conference abbiamo avuto un sorteggio favorevole ma solo se giochiamo meglio rispetto all'ultimo periodo. Credo che la Fiorentina abbia tutte le possibilità per tornare in finale, così come in Coppa Italia dove però sarà molto meno facile".

Quanto sarà importante l'allenatore?

"Il ruolo di Italiano sarà fondamentale. Io come atleta ho fatto uno sport individuale ma la componente mentale sarà sicuramente importante, non solo dal punto di vista del mister ma anche di tutto il resto dello staff".

E il futuro di Italiano?

"Non credo sia un problema di abbandono ma una questione di scelte da professionisti. Non so cosa farà ma da tifoso mi auguro che possa restare perché in questi anni abbiamo visto belle cose da parte della Fiorentina".

