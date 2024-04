SIVIGLIA A RFV, Italiano? Nella comfort zone non cresci

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore dell'Atalanta e oggi allenatore Sebastiano Siviglia è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Chi si compra?", per parlare del match di questa sera tra Atalanta e Fiorentina: "Il vantaggio della fiorentina è minimo e la viola non può adagiarsi perché giocare contro l'Atalanta non è semplice, è una squadra che può creare gratta capi a chiunque. Basta vedere la gara contro il Liverpool, anche se ogni partita fa storia a se. La Fiorentina sta cercando a provare ad entrare in quella griglia di sei squadre top italiane, ma è una garanzia dal punto di vista del gioco e del rendimento".

Sulle differenze tra la sua e questa Atalanta: "La differenza principale sta soprattutto nella programmazione. Percassi e Gasperini hanno fatto un grande lavoro, costruendo una squadra importante passo dopo passo e valorizzando i propri giocatori".

Su Vincenzo Italiano: "Vincenzo ha fatto un percorso straordinario e fatto di tanta gavetta. Oggi è un allenatore affermato ed è normale che dopo un certo periodo la comfort zone non stimoli più la crescita. Vedremo quelle che saranno le idee della società nel voler programmare un futuro con lui e, viceversa, per Vincenzo Italiano capire quali saranno gli obiettivi futuri dei viola".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL NOSTRO PODCAST!