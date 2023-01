UNA VIOLA A DUE FACCE. CHE DIVARIO CON L'ANNO SCORSO: I DATI A CONFRONTO

Andando indietro di poco più di un anno, con precisione al 19 dicembre 2021, quando si era appena conclusa la diciottesima giornata del campionato 2021/2022, la situazione della Fiorentina, sia dal punto di vista del gioco che dei risultati, era ben diversa. La squadra di Italiano era in piena lotta per un posto nell'Europa dei grandi, era quinta con 31 punti (a pari merito con Juventus e Roma, a soli 6 punti dalla Champions), ed era una delle più belle sorprese e realtà del calcio italiano. A Firenze in quel giorno fu spettacolo in uno spumeggiante Fiorentina-Sassuolo finito 2-2, con i viola che raccoglievano il primo pareggio in campionato, oltre alle 10 vittorie e 7 sconfitte. Alla voce "reti" erano 33 quelle fatte e 24 quelle subite.

Le cose cambiano e la Fiorentina di questo campionato sembra essere solo una lontana parente di quella dell'anno scorso. I numeri parlano chiaro: dopo diciotto giornate la squadra gigliata è decima in campionato con 23 punti (8 in meno dell'anno scorso), e si trova a -11 dal settimo posto. Se i gol subiti risultano essere uguali (24), lo stesso non si può dire di quelli fatti, che attualmente sono 21, 12 in meno della scorsa stagione (11 volte su 18 i viola non hanno segnato più di un gol). Oltre ai 5 pareggi collezionati e alle 7 sconfitte, le sole 6 vittorie che la Fiorentina ha ottenuto in questo campionato sono arrivate tutte contro le ultime sei della classe (Cremonese, Sampdoria, Hellas Verona, Sassuolo, Salernitana e Spezia).

Questa dato è ancora più sorprendente se messo a confronto con la passata stagione, dove la Fiorentina ha guadagnato 26 punti dei 41 totali contro squadre che occupano le prime 10 posizioni in classifica. È chiaro che era quasi impossibile tenere il ritmo dell'anno scorso, soprattutto in campionato, perché la terza competizione gioca un ruolo fondamentale nel dispendio di energie, ma è anche vero che adesso la Fiorentina è costretta a rincorrere le dirette avversarie. Con il passaggio del turno in Coppa Italia e lo spareggio di Conference League raggiunto, la squadra di Italiano avvere la necessità di invertire la rotta in campionato, per evitare che il terreno che sta perdendo dalle prime sette diventi a tutti gli effetti irrecuperabile.