BIRAGHI, Bello per Firenze e per Barone. Siamo contenti

Il difensore della Fiorentina, autore della rete del 2-0, Cristiano Biraghi è intervenuto così ai microfoni di SkySport nel post partita: "Man mano che passa il tempo salgono i pensieri brutti. In un momento in cui non segnamo tanto, quando succedono queste cose vengono i brutti pensieri. Poi siamo stati bravi".

Quanto è importante questa vittoria?

"E' importante essere per la seconda volta consecutiva in una semifinale europea.Siamo in semifinale di Coppa Italia e in campoionato vogliamo risalire la classifica. È stata una bella serata per Firenze e anche per Barone. Oggi era presente la famiglia, li abbiamo fatti soffrire un po' ma alla fine bene così. siamo contenti".

Sul campionato

"Il campionato non lo abboandoniamo siamo ancora in lotta per avanzare e ci teniamo. Voglimo onorarlo e rispettarlo perché siamo la Fiorentina".