VRANCKX, Era a un passo dai viola, ora può tornare in A

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan sta monitorando la situazione di Aster Vranckx, centrocampista che è già stato un anno fa in rossonero, senza però essere riscattato. Un nome che era stato ad un passo anche alla Fiorentina durante lo scorso mercato estivo. A giugno sarà a dodici mesi dalla scadenza a parametro zero e ha ancora ventun anni, oltre a una discreta esperienza internazionale.

In questo periodo sta giocando poco nel Wolfsburg proprio a causa della scadenza, con l'intenzione di non rinnovare il contratto. Il Milan però non è l'unica squadra a osservare con attenzione l'evoluzione del centrocampista belga. Nelle ultime settimane si è parlato anche di Lazio e Napoli, proprio perché il giocatore può essere un'occasione a un anno dalla scadenza e con il Wolfsburg che ha intenzione di cederlo.