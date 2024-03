PRES. AVELLINO, Pazienza? Non è in discussione

FirenzeViola.it

Attraverso le pagine di TuttoAvellino arrivano altre dichiarazioni rilasciate ai microfoni di PrimaTivvù dal presidente del club irpino Angelo D'Agostino. Qui il punto di vista del massimo dirigente dei Lupi sulla panchina: "Con Pazienza c'è un rapporto molto professionale. È un allenatore che sa il fatto suo, ha una media punti buona, non eccellente ma buona. Tolte le due partite iniziali che non c'era lui, la media è buona. Sta lavorando bene, ha margini di crescita, come tutti. In discussione? Non lo è stato e non lo è. Ora mancano 5 partite e i playoff, poi tireremo le somme.

Quando abbiamo scelto Rastelli c'è stata l'acclamazione della piazza, facendo un contratto oneroso per accontentare la piazza. Siamo ripartiti da lui in questa stagione perché volevamo dargli una possibilità, perché secondo lui, con una squadra costruita da lui dall'inizio, si poteva fare altro. Purtroppo non è stato così e dopo due partite abbiamo cambiato, quindi siamo partiti un po' zoppi".