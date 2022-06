MERCATO, Juve su Milenkovic e Igor. Dipenderà da...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MONTIEL, È ADDIO: PARTI AL LAVORO PER CEDERLO Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura tra la Fiorentina e il fantasista classe 2000 Tofol Montiel: il maiorchino, arrivato a Firenze nel 2018 nella stessa estate in cui approdò in viola Dusan Vlahovic, non è riuscito fin qui a trovare la sua... Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura tra la Fiorentina e il fantasista classe 2000 Tofol Montiel: il maiorchino, arrivato a Firenze nel 2018 nella stessa estate in cui approdò in viola Dusan Vlahovic, non è riuscito fin qui a trovare la sua... NOTIZIE DI FV ANTOGNONI A FV, TORREIRA? DURA TROVARE METODISTI Giancarlo Antognoni, nell’intervista rilasciata ieri a FirenzeViola.it, ha parlato anche della perdita di Lucas Torreira: “Ha fatto molto bene a Firenze, se perdi certi giocatori devi sostituirli in modo adeguato, con sostituti all'altezza se non meglio. Ma... Giancarlo Antognoni, nell’intervista rilasciata ieri a FirenzeViola.it, ha parlato anche della perdita di Lucas Torreira: “Ha fatto molto bene a Firenze, se perdi certi giocatori devi sostituirli in modo adeguato, con sostituti all'altezza se non meglio. Ma... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi