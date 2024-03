GAZZETTA, Roma, Modesto nuovo ds. Niente Burdisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma ha individuato il successore di Tiago Pinto, come nuovo responsabile dell’area tecnica in vista della prossima stagione. Per la Rosea sarà Francois Modesto, grazie al lavoro di Lina Soulokou. L'amministratore delegato del club, nelle ultime riunioni al cospetto dei proprietari Dan e Ryan Friedkin, infatti, ha tessuto grandi lodi per il dirigente, sia per la precedente avventura dei due all’Olympiacos, sia per il profilo internazionale in grado di dare un nome quello di Modesto.

Sarebbe scongiurata così l'ipotesi Nicolas Burdisso, responsabile dell'area tecnica della Fiorentina assieme a Daniele Pradè, tra i papabili per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Roma.