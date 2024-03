DE GRANDIS, Sull'1-1 del Venezuela errore di Donnarumma

FirenzeViola.it

Negli studi di SkySport il giornalista Stefano De Grandis, nel parlare dell'Italia, è tornato sul gol del momentaneo 1-1 venezuelano e sull'errore, nella circostanza, del viola Giacomo Bonaventura: "In generale Spalletti dice che si può sempre costruire dal basso ma non bisogna forzare se gli avversari ti arrivano addosso. Donnarumma, in occasione del gol, poteva giocare verso l'attaccante ed evitare l'esasperazione. Costruzione dal basso sì, esasperazione no".