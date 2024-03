CONFERENCE, Quanto vale il nuovo torneo 2024-25

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Calcioefinanza.it ha realizzato uno studio sui maggiori ricavi che la Conference League 2024-25 assicurerà alle squadre partecipanti. La UEFA ha stanziato per il prossimo triennio 285 milioni di euro a stagione. Un aumento di 50 milioni rispetto allo scorso ciclo, che si concluderà con l’attuale stagione. Il 40% sarà assegnato alle quote di iscrizione: 114 milioni (94 milioni dello scorso ciclo), un altro 40% sarà destinato a importi fissi legati alla performance: 114 milioni di euro (94 milioni dello scorso ciclo); il restante 20% sarà assegnato al nuovo calcolo appena creato dalla UEFA: 57 milioni di euro (47 milioni di quote variabili e market pool dello scorso ciclo).

Ciascuno dei 36 club che si qualificano per la fase a gironi riceverà uno stanziamento di 3,17 milioni di euro, suddiviso in un acconto di 3,05 milioni di euro e un saldo di 120.000 euro. Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 400.000 euro per vittoria e 133.000 euro per ogni pareggio. Inoltre, i club che arriveranno nei primi otto posti della classifica della prima fase riceveranno ulteriori 400.000 euro mentre le squadre dal 9° al 16° posto riceveranno ulteriori 200.000 euro.

I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta possono aspettarsi di ricevere i seguenti importi: 200.000 euro a club (300.000 euro nel ciclo 2021/24) per i qualificati agli spareggi degli ottavi di finale; 800.000 euro a club (600.000 euro nel ciclo 2021/24) per i qualificati agli ottavi di finale; 1,3 milioni di euro a club (1 milione nel ciclo 2021/24) per i qualificati ai quarti di finale: 1,3 milioni di euro a club (1 milione nel ciclo 2021/24); 2,5 milioni di euro a club (2 milioni nel ciclo 2021/24) per i qualificati alle semifinali; 4 milioni di euro a club (3 milioni nel ciclo 2021/24) per i qualificati alla finale: 4 milioni di euro a club (3 milioni nel ciclo 2021/24); infine 3 milioni di euro (2 milioni nel ciclo precedente) per la squadra vincitrice.