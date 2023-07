PAZZA IDEA JOVIC PER LA STELLA ROSSA

FirenzeViola.it

La partita di ieri sera poteva e doveva avere un esito diverso nella testa della Fiorentina, l'amichevole del Marakana si è conclusa con un pesante 5-0 a favore della Stella Rossa che ha lasciato un po' di amarezza. Più di tutti probabilmente in Luka Jovic, grande protagonista del pre-partita con tanto di consegna della sua maglia numero 9 da parte del club serbo biancorosso.

Rimasto in campo soltanto nel pessimo primo tempo della Fiorentina, a livello collettivo e senza davvero nessuno da salvare, la partita di Jovic è però finita all'intervallo, con il rammarico di non aver avuto neanche mezza occasione per provare a lasciare il segno in quello stadio che lo stava acclamando ad ogni singolo tocco del pallone.

Proprio la serata di ieri potrebbe giocare un ruolo importante per un intreccio di mercato: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, infatti, la Stella Rossa nel mese di agosto ha l'intenzione di andare all'assalto sul suo ex centravanti, i serbi proveranno a riportare a casa Luka Jovic sfruttando anche l'accesso diretto ai gironi di Champions League, garanzia di almeno sei partite nella massima vetrina internazionale per club. Da capire come ed eventualmente a quali condizioni, ma la pazza idea Jovic sta prendendo vita.