VLAHOVIC, Alla Juventus mi sono sentito subito a casa

L'ex attaccante viola, ora alla Juventus, Dusan Vlahovic ha parlato al format della Lega Serie A, in collaborazione con Italian Trade Agency, 'Champions of Made in Italy': "Il mio trasferimento a Torino è stato un grande cambiamento per me. Ma dal primo giorno che sono arrivato qui mi sono sentito come a casa. Per me e penso per ogni calciatore il calcio è tutto, è la nostra vita. Questo è il modo in cui viviamo, stiamo concentrati al cento per cento sul calcio, è l'unica cosa che ho nella mia mente".

Prosegue: "Il miglior momento è stato ovviamente il primo giorno alla Juve, quando sono diventato un loro giocatore e ho incontrato tutti i tifosi, la gente che lavora al club, i compagni. E poi ancora la prima allo Stadium e il primo gol... Ricordo che è stato contro l'Hellas Verona. Quando sono arrivato ho potuto giocare con Bonucci e Chiellini, mi hanno aiutato molto a inserirmi. Poi avevo parlato anche con Buffon, Del Piero, Marchisio... Mi hanno spiegato cosa significhi giocare per la Juventus e sono grato a tutti loro. La parte più importante del museo per me è la sala trofei, ci sono competizioni che chiunque vuole vincere e sono anche il mio sogno. Lavorerò duro per vincere un giorno (lo dice guardando il Pallone d'Oro, ndr)".

Conclude poi DV9: “Essere parte di questo club città, persone è incredibile. Devi essere nella Juventus per capire cosa significa davvero. Amo l’Italia, come casa mia. Sono felice di essere qui, ho molti amici. Un piacere essere parte della cultura italiana. L’Italia è speciale, le città, persone, cultura, calcio. Spero di portare grandi gioie ai tifosi della Juventus”.