VIOLA, Contro il Milan una vittoria per Barone

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla ovviamente di una partita speciale oggi al Franchi. Questa sera infatti la Fiorentina scenderà in campo per la prima volta dopo la tragica scomparsa del DG Joe Barone. Non solo, ma lo farà contro il Milan, allenato da Stefano Pioli, ovvero colui che da tecnico viola assistette all'altrettanto tragica morte di Davide Astori. Biraghi e compagni quest'oggi scenderanno in campo anche e soprattutto per onorare la memoria del dirigente scomparso. A livello sportivo invece l'obiettivo è quello di rimanere attaccati al treno per l'Europa e, in generale nella stagione, di rimanere dentro fino in fondo a tutte e tre le competizioni. Per farlo c'è bisogno di un cambio di marcia e dei gol degli attaccanti.

I grandi assenti al Franchi saranno Jack Bonaventura per la Fiorentina e Theo Hernandez per il Milan. Se per i viola quella del centrocampista marchigiano è una mancanza pesante, per i rossoneri lo è ancora di più quella di Theo. Senza il terzino francese infatti la percentuale di vittorie del diavolo crolla vertiginosamente(dal 64% al 22%). Al Franchi sarà una sfida fondamentale per due squadre che vogliono regalarsi un gran finale di stagione.