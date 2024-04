KOUAME, Stasera possibile titolare, ma il suo score...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’edizione odierna di Tuttosport pone un focus su Christian Kouame, ieri al fianco di Italiano nella consueta conferenza stampa alla vigilia dei match di Conference (QUI le parole integrali) e stasera possibile titolare sulla sinistra al posto di Sottil. Il ragazzo è uno dei pupilli del tecnico viola e da quando è tornato dopo la lunga assenza (dovuta prima alla vittoria della coppa d’Africa e poi dalla malaria) è quasi sempre stato impiegato dal primo minuto.

Adesso l’ivoriano deve rispondere presenze già da stasera, provando a sradicare una difesa che all’andata è sembrata impenetrabile nonostante uno score non particolarmente brillante. Come scritto dal quotidiano, infatti, il suo ultimo gol in Serie A risalga a settembre, mentre in Conference addirittura al 6 ottobre 2022 contro gli Hearts of Midlothian.