FERRARA, Amrabat, tutti lo vogliono e nessuno lo piglia

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione troviamo, come di consueto, il pensiero di Benedetto Ferrara. Ecco di seguito un estratto: "Due partite a fine agosto con l’asfalto che ribolle e i sali minerali che scarseggiano e già stiamo manifestando la nostra bipolarità endemica. Tutto in quattro giorni. Luce e buio, pare una condanna. Ma siamo pronti per la Champions o siamo i soliti brodi irrisolti? Diciamocelo, forse nessuna della due cose. Possiamo serenamente dire che se questa squadra perde velocità il suo gioco si perde con lei e un avversario organizzato e motivato alla fine si prende una partita. Quella e nient’altro, per ora, visto che tutto è rimediabile [...]. Nzola a Spezia è andato in doppia cifra, qualcosa vorrà dire. E poi c’è Beltran, talento vero che è pronto a soffiargli il posto.

E non dimentichiamoci Kokorin, terza punta inimmaginabile non molto tempo fa: Koko, alzati e cammina. Deve essere andata così. Ramadani intanto offre Jovic a destra e a sinistra, ci sta che ve lo offrano anche sotto l’ombrellone, ma vi consigliamo di scegliere i racchettoni, più utili, per quanto fastidiosi [...]. Non dimentichiamoci poi che il mercato è ancora aperto e che Amrabat è sempre appiccicato al telefono che neanche un adolescente addicted su Tik Tok. Lui aspetta che qualcuno metta sul piatto i 30 milioni richiesti dalla Fiorentina. Il fatto che siano passati sei mesi da quando il ragazzo era convinto di giocare nel Barcellona fa un po’ malinconia. Tutti lo vogliono, nessuno lo piglia. Vi ricorda qualcuno? La verità è che gli interessati si aspettano magari uno sconto dell’ultim’ora, tipo si saldi sui costumi da Calzedonia. Ma noi teniamo duro e, male che vada, avremo un mediano marocchino in più in rosa [...]".