GUERINI A RFV, Amrabat gestione top: non è Zaniolo

Vincenzo Guerini, ex dirigente viola, ha parlato nel pomeriggio di Radio Firenzeviola: "Firenze è la città che mi ha voluto più bene, sono stati 5 anni fantastici. La Cremonese? Hanno fatto fuori Napoli e Roma, ma credo che la Fiorentina faccia bene a pensare alla finale perché non c'è gara. Troppo importante la posta in palio, penso che la squadra viola non possa snobbare questo impegno. Poi in campionato sei indietro, in Conference è un terno al lotto e questa è l'occasione per mettere il fiore all'occhiello a questa stagione".

Com'è possibile che abbia solo 8 punti in classifica?

"Ci sono tanti fattori: la Cremonese non ha mai fatto figuracce in campionato ma ha sempre dato tutto. Sfruttando il fatto che Roma e Napoli l'hanno snobbata è riuscita ad approfittarne. Per tornare in corsa per la salvezza deve fare un filotto di risultati ma sicuramente la semifinale gli toglierà tante energie anche se forse non lo ammetteranno".

La gestione Amrabat?

"Il giocatore era entrato all'improvviso in un vortice più grande di lui. Il Barcellona ha fatto la voce grossa ignorando il fair-play ma la Fiorentina si è mossa con grande intelligenza, costringendo il giocatore a chiedere scusa e non calcando la mano. Ha fatto capire che comanda la società. Amrabat l'ha capito anche perché l'occasione al Barcellona era l'occasione della vita ed è comprensibile come si è comportato".

Caso simile a Zaniolo?

"Il caso è diverso perché Amrabat era stato sempre impeccabile, Zaniolo invece deve aver fatto tanti capricci e la Roma è stata costretta ad usare il pugno duro".

Di Jovic cosa pensa?

"Io ho sbagliato con lui: avevo aspettative alte e mi ha smentito troppe volte. Non mi basta quanto visto col Toro, deve dimostrare ancora tanto. La 9 viola è un numero pesante, sono felice che abbia fatto bene ma ci vuole continuità. Penso ad Amrabat che ha già dimostrato di avere attributi, ora mi aspetto lo faccia anche Jovic".

Dal mercato è mancato un attaccante?

"O prendi una punta che fa la differenza oppure non ha senso spendere. Brekalo è un ottimo calciatore, se hai fatto errori lavori per migliorare in vista della prossima stagione. A gennaio non ce la fai a prendere qualcuno che ti svolta la stagione".

Barak e Bonaventura insieme?

"Sono giocatori intelligenti, con Amrabat fanno un grande centrocampo. La Fiorentina è ancora in tempo per raggiungere gli obiettivi e può lavorare per ragionare su dove intervenire l'anno prossimo".