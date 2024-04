FRATINI A RFV, Serve un bomber. Sul prossimo tecnico...

FirenzeViola.it

L'imprenditore e tifoso viola Sandro Fratini ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro": "Le mosse che farei? Stiamo arrivando alla fine di un ciclo positivo. Italiano ha fatto molto bene in questi tre anni e ora dipenderà molto da quello che la società vorrà fare per rilanciare la Fiorentina. La squadra adesso ha tanti prestiti, bisognerà fare delle valutazioni su certi elementi della rosa".

Su Belotti: "Belotti mi piace molto come giocatore però fa molta fatica a segnare. Non penso che un attaccante come lui si possa dimenticare in due anni come si faccia a far gol ma l'investimento grosso che farei è su un bomber che possa garantire sicuramente la doppia cifra, ma anche 15 gol".

Su Beltran: "Ci ha messo poco per integrarsi in Italia. E' un giocatore si cui la Fiorentina non può fare a meno. L'argentino gioca bene a calcio e questo gli permette di poter fare tanti ruoli. Un nuovo impiego da prima punta? Visto che in campionato la Fiorentina sembra aver poco da dire perché no, si getterebbero le basi per il futuro a provare a riproporlo da attaccante centrale, magari affiancato da una punta mobile.

Sul prossimo allenatore: "Gilardino è un amico, che sta facendo benissimo a Genoa al primo anno di serie A. Aquilani ha ancora un anno di contratto con il Pisa e non penso sia giusto forzare la mano. Un altro anno in Serie B può fargli altro che bene. Per quanto riguarda Palladino, invece, i risultati parlano per lui, ma tra tutti quelli che possono essere i nuovi tecnici è quello che forse mi convince di meno, fermo restando che non deve convincere me ma la Fiorentina. Infine De Rossi è una persona che stimo molto e che sa essere un vero leader, come lo era da giocatore".

