TORINO, Dopo la Conference nuovo tentativo per Italiano

La Fiorentina nella giornata di domani si giocherà l'ultima sfida di campionato contro il Cagliari, in attesa di puntare tutte le proprie fiches sulla finale di Conference League contro l'Olympiacos ad Atene. Poi, con la speranza di portare a casa il trofeo, ci sarà tempo e modo per parlare anche del futuro della panchina.

Perché salvo colpi di scena ad oggi non attesi l'addio di Vincenzo Italiano sarà realtà a stretto giro di posta, col tecnico che ha già fatto sapere al club di ritenere chiuso il proprio ciclo in riva all'Arno. Su di lui si era mosso il Napoli prima di virare su Gasperini, mentre potrebbe diventare un'idea del Bologna nel caso in cui non dovesse arrivare l'accordo con Sarri in seguito all'addio di Thiago Motta.

Per l'allenatore della Fiorentina però c'è anche il Torino in corsa: nelle prossime settimane, comunque dopo la finale di Conference League, il presidente Urbano Cairo farà un ulteriore tentativo dopo i sondaggi del recente passato. Al momento non sembra essere arrivata l'apertura da parte sua, ma molto dipenderà anche dalle alternative che avrà in mano. Nel caso in cui dovesse arrivare il no di Italiano, il Torino darebbe la stretta decisiva su Paolo Vanoli. Anche in questo caso, però, occorre aspettare: nonostante una base di accordo già definita, infatti, l'allenatore è ancora impegnato nella lunga corsa playoff col Venezia, vittorioso sul campo del Palermo nell'andata delle semifinali per salire in Serie A.