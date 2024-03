RANKING, 5ª in Champions: Italia si può, ecco come

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lotta a tre per due posti. Italia, Germania e Inghilterra si giocano i due slot supplementari nella prossima Champions, si legge su La Gazzetta dello Sport. L'Italia al momento è in vantaggio: è davvero a un passo dal qualificare in Champions anche la quinta del campionato. La Francia può farcela, ma è più che altro teoria: difficile che Psg, Marsiglia e Lilla facciano un “all in”. Restano Germania e Inghilterra che possono tentare il sorpasso.

In questo momento l’Italia è in testa (17,714 il coefficiente). All’inseguimento ci sono Germania (16,357) e Inghilterra (16,250), coinvolte in un testa a testa all’ultimo millesimo per il secondo posto. Però la Premier ha in gioco ancora cinque squadre (City, Arsenal, Liverpool, West Ham, Aston Villa), mentre la Germania soltanto tre (Bayern, Borussia, Leverkusen). Se la classifica finale del campionato e del ranking Uefa stagionale fossero quelle di oggi, andrebbero in Champions Inter, Milan, Juve, Bologna e Roma (5a in Serie A). In Europa League accesso per Atalanta e Napoli. Ancora la Fiorentina (8a) in Conference.