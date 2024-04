NZOLA, Fuori rosa dopo una stagione quasi fallimentare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sulla quarta esclusione di fila dai convocati di M’Bala Nzola. Prima per “problemi fisici”, poi per “motivi personali”. Difficilmente - si legge - la Fiorentina può definirsi soddisfatta dei 13 milioni investiti per un calciatore capace di segnare finora 5 gol in 40 presenze complessive, l'ultimo dei quali il 7 marzo scorso.

Il dato di fatto è che Nzola è ormai fuori rosa dopo una stagione pressoché fallimentare. Le dichiarazioni di Italiano a Salerno suonano come un campanello d'allarme assordante: "Mi auguro si possa vedere un Nzola sereno e libero mentalmente al più presto". La situazione - conclude il quotidiano - è come minimo curiosa.