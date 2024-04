NZOLA E LA SERENITÀ PERDUTA: CRONACA DI UNA SPARIZIONE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

M’Bala Nzola di nuovo fuori. Nella lista dei convocati della Fiorentina per la gara di domani contro l’Atalanta non figura ancora una volta l’attaccante ventisettenne, che da una settimana e un giorno è praticamente sparito dai radar. In particolare lunedì scorso è iniziato il suo calvario, con un’esclusione contro il Genoa legata ai problemi fisici, almeno secondo quanto fatto trapelare dalla Fiorentina. Poi l’assenza in Conference League contro il Viktoria Plzen, che il club ha spiegato essersi resa necessaria per motivi personali. Per le stesse ragioni il classe ’96 ha disertato la trasferta di domenica a Salerno e farà altrettanto a Bergamo.

A dire la verità la sua emarginazione ha radici ben più profonde, se si pensa che in campionato Nzola non parte titolare dal 2 febbraio, e che nelle ultime 15 gare gli sono stati concessi appena 177 minuti di gioco. Vale a dire poco più di 10 minuti a partita. Senza dubbio l’acquisto di Belotti ha complicato il suo percorso a Firenze visto che, appena arrivato, il Gallo ha fatto il suo ingresso nel secondo tempo a Lecce senza lasciare praticamente più spazio all’angolano. Di sicuro quest’ultimo non ha fatto granché per accaparrarsi il posto da titolare: appena 5 gol in 40 presenze complessive, l’ultimo dei quali il 7 marzo scorso.

Il tutto a fronte dei 13 milioni spesi dal club in estate per prelevarlo dalla Liguria. Fiorentina che come abbiamo sottolineato a inizio articolo ha puntualmente saputo giustificare le sue assenze, diventate tuttavia sistematiche nell’ultimo periodo. Motivo per cui evidentemente esistono delle motivazioni che si spingono oltre le questioni private lontane dal mondo viola, e che magari non sono ancora state chiarite. Siano di riferimento le parole dell’allenatore, Vincenzo Italiano, al termine della partita vinta contro la Salernitana: "Mi auguro si possa vedere un Nzola sereno e libero mentalmente al più presto".