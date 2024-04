FOTO, Gonzalo Rodriguez in visita al Viola Park

NOTIZIE DI FV VIDEO FV, LE ULTIME DA BOLOGNA PRIMA DELLA FINALE Il nostro inviato Andrea Giannattasio si trova allo stadio Dall'Ara di Bologna per la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Torino: "Si sfidano una specialista del torneo come la Fiorentina di Galloppa, che però è alla sua prima... Il nostro inviato Andrea Giannattasio si trova allo stadio Dall'Ara di Bologna per la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Torino: "Si sfidano una specialista del torneo come la Fiorentina di Galloppa, che però è alla sua prima... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi