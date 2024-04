CALAMAI, Quanti stimoli oggi: prendiamoci la Juve

FirenzeViola.it

Nel suo consueto spazio mattutino del "Caffè nero bollente", approfondimento della trasmissione "Buongiorno Firenze", la voce di Radio FirenzeViola Luca Calamai si è così espresso sulla partita di stasera contro l'Atalanta: "Se prima avevamo 1000 motivi per conquistarci questa finale, oggi ne abbiamo 1001: andiamo a prenderci la Juve, per immaginare quella che diventerebbe la partita delle partite, per sognare di alzare la coppa davanti a Chiesa e Vlahovic. Sarebbe una sfida decisiva per la voglia del presidente Commisso di investire. Stasera serve il miracolo".